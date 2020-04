Newsletter „Recht & Steuern“ Mehr Geld fürs Homeoffice

Das Homeoffice wird den Deutschen wohl erhalten bleiben. Auch wenn es künftig nicht mehr die Coronapandemie ist, die sie in den eigenen vier Wänden hält. Zwei Drittel aller Beschäftigten wollten auch nach der Krise nicht mehr dauerhaft zurück ins Büro, gibt der IT-Security-Hersteller ESET auf Basis einer Befragung an. Schon plant Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einen gesetzlichen Anspruch für die Arbeit von zu Hause. Bis zum Herbst will er ein Gesetz vorlegen. Es soll jedem, der möchte und bei dem der Arbeitsplatz dies zulässt, die Tätigkeit im Homeoffice ermöglichen.