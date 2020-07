Newsletter „Recht & Steuern“ Mehr Zeit für die Steuererklärung gewinnen

Gnade vor Recht – dieser Grundsatz scheint in Zeiten der Corona-Pandemie wieder in Mode zu kommen. An vielen Stellen wurden Regeln gelockert, um Härten abzumildern. Auch das Finanzamt spielt mit, ein wenig. Denn eigentlich müssen alle, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, diese bis Ende Juli des folgenden Jahres abgeben: für 2019 also bis Ende Juli 2020. Doch dieses Jahr soll es dabei weniger streng zugehen: „Sollten Sie aufgrund der Corona-Krise nicht in der Lage sein, diese Frist einzuhalten, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Finanzamt und bitten um eine Fristverlängerung“, heißt es in einer Frage-Antwort-Sammlung des Bundesfinanzministeriums. Wer von Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein unterstützt wird, hat generell mehr Zeit. In diesem Fall gilt als Abgabefrist erst Ende Februar 2021 – weil das ein Sonntag ist, sogar erst der 1. März 2021.