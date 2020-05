Newsletter „Recht & Steuern“ Prämiensparverträge: Chancen auf Nachschlag steigen

Anders als von der Verbraucherzentrale Sachsen erhofft, ließen sich die Dresdner Richter nicht auf verbindliche Aussagen zur Zinsberechnung ein. Damit bleibt theoretisch offen, wie hoch der korrekt berechnete Zinsanspruch der Kunden ist und ob ihnen nun wirklich mehr Geld zusteht. Doch wer das Dresdner Urteil aufmerksam studiert, der merkt, dass dieser Eindruck täuscht: Tatsächlich haben die Richter doch recht klar zum Ausdruck gebracht, wie sie sich eine zulässige Zinsberechnung vorstellen. So müsse zum Beispiel ein auf langfristige Geldanlagen abgestimmter Referenzzins herangezogen werden. Andrea Heyer, Referatsleiterin der VZ Sachsen, sieht nun deutlich gestiegene Chancen für Sparer, Nachforderungen wirksam einklagen zu können. In vielen Fällen dürfen die Sparkassen-Kunden auf mehrere tausend Euro zusätzlich hoffen. Für einige von ihnen kann das eine Genugtuung sein: Viele Sparkassen haben derartige Sparverträge in den vergangenen Monaten massenhaft gekündigt, weil sie ihnen im Niedrigzinsumfeld zu teuer geworden sind. Einige Kunden fühlen sich verstoßen – und sehen in der Nachforderung nun eine Revanche.