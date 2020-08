Newsletter „Recht & Steuern“ Reiseabsage wegen Corona: So bekommen Sie Geld zurück

In Zeiten der Coronapandemie wird die Urlaubsplanung schnell zum Crashkurs im Reiserecht. Bei Flugausfällen zum Beispiel haben Kunden Anspruch auf Rückzahlung des Ticketpreises; eigentlich binnen sieben Tagen. In der Praxis dauert es derzeit aber teils sehr viel länger. Zudem versuchen Fluggesellschaften die Kunden mit Gutscheinen abzuspeisen. Neben der Erstattung kann auch noch ein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung nach EU-Recht bestehen, immerhin 250 bis 600 Euro pro Passagier. Allerdings besteht dieser Anspruch nicht immer; hier kommt es auf die Gründe des Flugausfalls an.