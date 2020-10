Newsletter Recht & Steuern Rentner können Steuern auf Nebeneinkünfte mindern

In diesem Jahr sind dank Grundfreibetrag 9408 Euro an Alterseinkünften steuerfrei. Wer 2020 in den Ruhestand geht, muss 80 Prozent seiner gesetzlichen Rente versteuern. Diese 80 Prozent gelten bis zum Lebensende. Rentner, die 2020 erstmals Geld aus der staatlichen Rentenkasse erhalten und mit 80 Prozent der gesetzlichen Rente plus Nebeneinkünften über der Grenze von 9408 Euro liegen, müssten demnach Steuern zahlen.