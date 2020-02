Newsletter „Recht & Steuern“ Scheidung: Ein Ende mit Schrecken?

Die Regeln mögen eindeutig wirken, doch sie lassen genug Spielraum für erbitterte Streitigkeiten. Im letzten Streit will kein Partner klein beigeben und sich womöglich als Verlierer fühlen. Schnell wird in Scheidungsfällen hart um viel Geld gerungen – in einer emotional ohnehin aufwühlenden Situation. Nicht nur die Scheidung selbst, auch der Rechtsstreit belastet die Beteiligten finanziell. Verschärfend kommt hinzu: Seit 2013 können sie ihre Prozesskosten nur noch in Ausnahmefällen steuerlich geltend machen. Diese Einschränkung hat der Bundesfinanzhof bereits abgesegnet (VI R 9/16).