Newsletter Recht & Steuern Steuerhinterziehung: Ein Ausweg für Steuersünder

So erging es einem türkisch-stämmigen Fußball-Bundesliga-Profi. Ihm drohte ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung, weil er Mieteinkünfte in Deutschland nicht offengelegt und das Geld in der Türkei deponiert hatte. Beim türkischen Finanzamt musste er auf die Mieteinkünfte Steuern plus Strafzuschläge nachzahlen. Das galt auch für Länderspielprämien, die er auf türkischen Konten geparkt hatte, von denen das Finanzamt zunächst nichts wusste.