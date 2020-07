Newsletter „Recht & Steuern“ Steuern sparen bei Mitarbeiterbeteiligungen

Das bisher größte Hindernis in Deutschland ist, dass Mitarbeiter den geldwerten Vorteil einer Beteiligung am Unternehmen sofort versteuern müssen. Im Fachjargon heißt das Zuflussprinzip. Attraktiver wäre es, die Beteiligungen erst zu besteuern, wenn die Arbeitnehmer das Unternehmen verlassen. So eine Regelung würde das Ziel unterstützen, Beschäftigte langfristig an den Betrieb zu binden. Noch allerdings gelten die alten Steuerregeln und die bisherige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs.



