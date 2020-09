Newsletter „Recht & Steuern“ Von Sky-Abo bis Hund: Welche Ausgaben als beruflich gelten

Jeder als beruflich anerkannte Euro an Ausgaben spart im besten Fall bis zu 0,44 Euro an Steuern. Das erklärt wohl, warum Angestellte und Selbstständige mit teils sportlichem Ehrgeiz Ausgaben als beruflich deklarieren. In welchen Fällen das gelingt und mit welchen Argumenten, beschreiben wir in der kommenden Ausgabe unseres Newsletters „Recht & Steuern“, den Sie hier abonnieren können.