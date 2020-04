Newsletter „Recht & Steuern“ Wann Entschädigungen zu versteuern sind

In vielen Fällen sind Entschädigungen weder ganz zu versteuern noch komplett steuerfrei. Dies gilt auch für Abfindungen, wenn der Arbeitgeber über den Ausgleich für den Verdienstausfall hinaus weitere Zahlungen leistet, so der Bundesfinanzhof (BFH, IX R 34/16). In diesem Fall war es ein zusätzlicher Schadensersatz für einen Arbeitnehmer, der auf dem Heimweg Opfer eines Überfalls wurde.



Ähnliche Regeln wie bei einer Abfindung gelten auch, wenn eine Klinik Geld an ein Opfer von Ärztepfusch zahlt. Schmerzensgeld und der finanzielle Ausgleich für entgangenen Lohn seien zu trennen, so der BFH (X R 25/17). Der Patient war nach dem Eingriff erwerbsunfähig.