Newsletter „Recht & Steuern“ Wenn Eigentümer zum Verkauf gezwungen werden

Das Landgericht Berlin hielt dagegen 7,8 Millionen Euro als Verkehrswert für die drei Immobilien für angemessen. Es sei nicht zu vermuten, dass der Käufer wegen eines überhöhten Preises eine Luxussanierung beabsichtige, so das Gericht. Erst wenn der Kaufpreis um mindestens 25 Prozent über dem Verkehrswert liege, dürfe der Bezirk eingreifen (O 2/15 BauI).



Vorkaufsrechte gibt es auch im Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter. Wenn beispielsweise der Eigentümer eines Mietshauses die Wohnungen in Eigentum umwandeln und verkaufen will, haben Mieter den ersten Zugriff. Dieses Vorkaufsrecht lässt sich nicht mit Klauseln im Mietvertrag ausschließen. Verkauft der Eigentümer die Wohnung an Angehörige, dann gibt es allerdings kein Vorkaufsrecht für Mieter.