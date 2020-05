Newsletter „Recht & Steuern“: Wie die Flucht aus dem teuren Kredit gelingt.

Anlegeranwälte sehen nun Chancen, den Widerrufsjoker wieder zu nutzen – oder zumindest von Banken aufgerufene Vorfälligkeitsentschädigungen herunterzuhandeln. Nicht alle Anwälte sind aber überzeugt, dass das neue Urteil wirklich den Spielraum der Kreditkunden ausweitet. Denn der Bundesgerichtshof (BGH) hat in neueren Urteilen der Ausstiegsstrategie bereits teilweise einen Riegel vorgeschoben. In der kommenden Ausgabe unseres Newsletters „Recht & Steuern“ geben wir Orientierung in der unsicheren Lage. Welche Kreditkunden haben nun die Chance, deutlich günstiger wegzukommen? Wie widerrufen sie den Kredit, ohne dabei Risiken einzugehen? Wie kann der Kreditausstieg auch ohne den Widerrufsjoker gelingen?