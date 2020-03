Newsletter „Recht & Steuern“ Wie Rentner und Pensionäre Steuern sparen

Zwar ist es eigentlich normal, dass nach und nach mehr Rentner Steuern leisten müssen. Denn die Besteuerung im Alter wird derzeit sukzessive umgestellt: Während die gezahlten Beiträge an die gesetzliche Rentenkasse bis 2025 schrittweise steuerfrei gestellt werden, müssen die kassierten Renten zunehmend versteuert werden, ab 2040 komplett. Nachgelagerte Besteuerung nennt sich das Prinzip. Doch ausgerechnet der Übergang zu dieser nachgelagerten Besteuerung führt zu Problemen, womöglich gar zu einer verfassungswidrigen Doppelbesteuerung. So bezeichnete ein Richter am Bundesfinanzhof, Egmont Kulosa, die Regeln für die Rentenbesteuerung in einem Fachartikel als verfassungswidrig. Die Bundesregierung hingegen sieht bislang kein Problem.