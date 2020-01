Newsletter „Recht & Steuern“ Wie Studenten Ausgaben von der Steuer absetzen

Meist wird das nun nicht gelingen. In Einzelfällen kann es aber doch klappen, etwa wenn aus dem Erststudium ein Zweitstudium wird. Die Kosten eines Zweitstudiums zählen nämlich auch in Zukunft in voller Höhe als berufliche Werbungskosten. Davon profitieren zum Beispiel angehende Juristen oder Lehramtsanwärter. Aber auch Studenten, die vor dem Studium eine umfassende Ausbildung absolviert haben, können steuerlich mehr rausholen.



Wie Studenten das erreichen können, lesen Sie in unserem neuen Newsletter „Recht & Steuern“. Woche für Woche bringt er Sie auf den neuesten Stand, konsequent verbraucherorientiert, garantiert ohne Fachchinesisch. Wie drücke ich als Vermieter meine Steuerlast? Kann ich auch als Mieter steuerlich etwas herausholen? Welche Versicherungen muss ich in der Steuererklärung eintragen, welche nicht? Warum bringen Vorauszahlungen bei der Krankenversicherung teils hohe Steuervorteile? Wo kann ich noch steuerfreie Kapitalerträge kassieren? Bekomme ich Geld zurück, wenn der Urlaub ein Reinfall war? Warum kann es einem Vermieter passieren, dass er für seinen Mieter zu Unrecht gezahlte Renten erstatten muss? Was tun, wenn der Fünfjährige mit dem Fahrrad ein parkendes Auto verkratzt?