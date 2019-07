Nicht genommener Urlaub: Urteil: Urlaubsanspruch verfällt nur, wenn der Arbeitgeber aufklärt

KölnUrlaubsanspruch kann am Jahresende in der Regel nur wegfallen, wenn der Arbeitgeber seinen Angestellten zuvor über die Verfallsfristen aufgeklärt hat. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln hervor (Az. 4 Sa 242/18). Das gelte nicht nur für das laufende Jahr, sondern auch ältere Urlaubsansprüche.