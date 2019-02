Online-Banking Blitzüberweisung bringt Flexibilität – aber auch Risiken

Was bringt das schnelle Bezahlen?

Sekundenschnelle Überweisungen machen Bankkunden im Alltag flexibler. Studenten zum Beispiel können in brenzligen Situationen schnell noch den Semesterbeitrag zahlen, bevor Immatrikulationsfristen ablaufen. Wenn Rechnungen über den Urlaub liegen geblieben sind, können überraschte Heimkehrer den Betrag direkt begleichen, was im letzten Moment Verzugszinsen oder Mahngebühren verhindert. Wer private Dinge zum Beispiel auf einem Flohmarkt verkauft, lässt sich den ausgehandelten Preis direkt an Ort und Stelle überweisen, was die in solchen Situationen übliche Barzahlung ersetzt.



Aber Vorsicht: Bankkunden sollten den Blitzdienst nur bei absolut vertrauenswürdigen Händlern nutzen. Denn eine Sekundenüberweisung lässt sich anders als etwa eine SEPA-Lastschrift bei Betrug oder Irrtum nicht mehr zurückholen. Aus Sicht von Behörden und Händlern kann der Schutz vor Betrügern jedoch auch ein Argument für die Sofortüberweisung sein. Denn zuweilen missbrauchen Kunden die lange Rückruffrist der SEPA-Lastschrift, um sich Geld unberechtigt zurückzuholen.