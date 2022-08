Preissprünge bei Gold Wie kriminelle Händler den Goldpreis manipulieren

Während an der Comex in New York Gold virtuell gehandelt wird, ist London das Zentrum des physischen Goldhandels. Zwischen dem 12. September 1919 und dem 15. März 2015 wurde in der Londoner City der weltweite Referenzpreis für Gold über einen als Goldfixing bekannten Preisfindungsprozess festgesetzt. Daran beteiligt waren nur fünf Banken.