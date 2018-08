Private Nutzung: So wird der Dienstwagen nicht zur Steuerfalle

Platz 10: Tesla Model S

Limousinen der Oberen Mittelklasse sind als Dienstwagen besonders gefragt. In Deutschland dominieren E-Klasse, A6 und 5er das Bild. Doch wie sieht es weltweit aus? Die Marktbeobachter von Focus2move haben die Verkaufszahlen in dem Segment ausgewertet und eine Rangliste erstellt. Erstmals hat es auch ein Elektroauto unter die besten zehn Modelle geschafft: Mit 60.712 Verkäufen, was einem Plus von 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, belegt das Model S von Tesla diesen Platz.

Bild: Tesla