Prozess um Adlon-Fonds: Milliardenforderung gegen Signal Iduna

Klaus Sticker, der bis Juni 2014 Vorstandsmitglied der Iduna war, erklärte am Donnerstag, dass über eine Strafanzeige gegen Jagdfeld und den Beitritt in eine Schutzgemeinschaft in den Vorstandsversammlungen kaum gesprochen wurde. Es gebe Protokolle über alle wöchentlichen Besprechungen und monatlichen Versammlungen des Vorstands. Wenn darüber gesprochen worden wäre, müsse das da drinstehen, so Sticker. Dokumente konnte er nicht vorlegen.