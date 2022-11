Ranking Erb- und Versicherungsrecht Da muss doch noch etwas mehr drin sein

So hatte es auch der Vater des Münsteraners im Sinn, doch ausgerechnet ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH), das mehrere Jahre nach seiner Immobilienschenkung erging, machte seinen Plan zunichte. Darin heißt es: Immobilien, die den Erben nicht vorbehaltlos, sondern mit einem Nießbrauchsrecht übertragen werden, müssen später beim Todesfall in die Erbmasse hineingerechnet werden. Denn, so die Begründung des BGH, im Falle eines Nießbrauchs können die Begünstigten erst ab dem Tod in vollem Umfang über die Immobilien verfügen und tatsächlich damit machen, was sie wollen. Bis dahin darf der Nießbraucher sie bewohnen und vermieten, muss sie aber auch instandhalten. Der Vater des Münsteraners hatte sich bei beiden Immobilien dieses Recht vorbehalten, um mit den Mieteinnahmen seine Rente zu steigern und die Villa zu bewohnen. Und damit hatte er dem Sohn, dem er nur den Pflichtteil vererben wollte, die Möglichkeit eröffnet, mehr Geld zu fordern – ohne es zu ahnen: den Pflichtteil vom übrigen Erbe plus den Wert der Immobilien. „Die Schenkerei nutzte nichts“, so Mülhaus. In die Bemessungsgrundlage für den Pflichtteilsanspruch des Münsteraners zählten die beiden Häuser nun doch hinein: Statt 100.000 Euro bekam er 350.000 Euro.



