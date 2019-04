Ranking Girokonten: Hier finden Selbstständige ein gutes Bankkonto

Fast alle Banken nehmen mittlerweile Gebühren für beleghafte Buchungen, wenn der Kunde zum Beispiel eine Überweisung am Schalter oder per Papierformular in Auftrag gibt. Ausnahme ist die DKB, die kein Geld für solche Buchungen verlangt. Auch die GLS Bank berechnet für beleghafte Buchung nichts extra, wobei das Girokonto allerdings stolze 8,80 Euro im Monat kostet.

Geschäftskonten dagegen gibt es so gut wie nie kostenlos. Einzige Ausnahme im Ranking ist das Smart Geschäftskonto der Fidor Bank. Die monatlichen Gebühren für Geschäftskonten bewegen sich im Ranking in der breiten Spanne von 3,33 Euro bei der netbank und 27,50 bei der Ziraat Bank. Das FMH-Ranking stellt die Konditionen für Geschäftskonten für 40 angenommene Buchungen im Monat dar. Eine Girokarte ist hier enthalten, die Kreditkarte muss oft extra beantragt werden. Wer deutlich mehr als 40 Transaktionen verbucht, etwa als Betreiber eines Onlineshops, muss unter Umständen mehr zahlen.