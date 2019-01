Rechtliche Neuerungen Worauf sich deutsche Unternehmen einstellen müssen

Kartellrecht in digitalen Märkten gewinnt weiter an Bedeutung



Digitale Märkte werden 2019 noch stärker in den Fokus von Bundeskartellamt und, ebenfalls in kartellrechtlicher Hinsicht, der Europäischen Kommission rücken. Die rasant fortschreitende Digitalisierung und der wachsende Onlinehandel führen dazu, dass die kartellrechtlichen Risiken digitaler Geschäftsmodelle weiter zunehmen. Dabei werden insbesondere der Umgang mit Big Data, der Einsatz von Preisalgorithmen sowie die Nutzung digitaler Plattformlösungen und der Blockchain auch 2019 im Zentrum stehen. Die laufenden Verfahren zeigen, dass Unternehmen ihre kartellrechtliche Compliance mit Blick auf ihr Verhalten in den digitalen Märkten überprüfen und Digital Antitrust unter Einbeziehung ihrer IT-Mitarbeiter und IT-Dienstleister als wesentlichen Baustein kartellrechtlicher Compliance in ihre Compliance Management Systeme integrieren sollten.