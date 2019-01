Rechtliche Neuerungen Worauf sich deutsche Unternehmen einstellen müssen

„Sanktionsrecht für Unternehmen“ und Regeln für interne Ermittlungen



Schon in ihrem Koalitionsvertrag hatten sich CDU, CSU und SPD auf die Einführung eines Sanktionsrechts für Unternehmen geeinigt. Zukünftig soll es nicht mehr im Ermessen der zuständigen Behörde stehen, ob sie einen Regelverstoß eines Unternehmens ahndet oder nicht. Zudem sollen bestehende Sanktionsmöglichkeiten verschärft werden. So soll sich die Höhe der Geldbuße künftig nach der Wirtschaftskraft des Unternehmens richten. Die Sanktionsgrenze soll für Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz von derzeit höchstens zehn Millionen Euro auf höchstens zehn Prozent des Jahresumsatzes steigen. Die verhängten Sanktionen sollen zudem öffentlich bekannt gemacht werden („naming and shaming“). Ferner sollen gesetzliche Vorgaben für interne Ermittlungen in Unternehmen sowie Anreize für die Unternehmen zur Kooperation mit den Ermittlungsbehörden geschaffen werden. Wie die geplanten Neuregelungen im Detail aussehen, ist derzeit noch nicht klar. Mit einem Gesetzentwurf – möglicherweise auch zunächst beschränkt auf interne Ermittlungen – wird Anfang 2019 gerechnet.