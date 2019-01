Rechtliche Neuerungen Worauf sich deutsche Unternehmen einstellen müssen

Diesel-Fahrverbote: Viele Besitzer von Diesel-Fahrzeugen dürften mit einiger Unruhe ins neue Jahr starten. Bislang gibt es Fahrverbote nur auf zwei Straßenabschnitten in Hamburg. Doch 2019 drohen in zahlreichen weiteren Städten Fahrverbote für Selbstzünder. Betroffen sein dürften nach einer Auflistung des ADAC unter anderem Berlin, Bonn, Essen, Köln und Stuttgart.

So drohen in Stuttgart bereits ab Januar Dieseldurchfahrtsbeschränkungen, in Frankfurt am Main ab Februar und in Köln und Bonn ab April. Spätestens im Juni drohen auch in Berlin Fahrverbote, im September 2019 könnte auch Mainz folgen. Ebenfalls im Sommer 2019 drohen Teilen des Ruhrgebiets Fahrverbote, darunter auch Abschnitten der Autobahn A40.

Bild: dpa