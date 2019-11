Rein rechtlich: Ich bin dann mal weg – wenn Mitarbeiter am „Klimastreik“ teilnehmen

Im Unterschied zu einem rechtmäßigen Streik mit dem Ziel die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu verbessern, führt ein politischer Streik nicht dazu, dass Arbeitnehmer von ihrer Arbeitspflicht befreit sind. Bleiben Arbeitnehmer unerlaubt der Arbeit fern, um stattdessen am „Klimastreik“ teilzunehmen, verletzen sie ihre arbeitsvertraglichen Pflichten. Durch das unerlaubte Fernbleiben entfällt der Anspruch auf Vergütung. Der Arbeitgeber darf die Vergütung für die Zeit der Teilnahme an den Demonstrationen kürzen („ohne Arbeit kein Lohn“). Darüber hinaus kann der Arbeitgeber eine Ermahnung, Abmahnung oder – im Wiederholungsfall – eine Kündigung aussprechen. In Extremfällen (beispielsweise mehrtägige unerlaubte Abwesenheiten) kommt sogar eine fristlose Kündigung in Betracht (§ 626 BGB).