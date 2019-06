Der Ärztemangel insbesondere im ländlichen Raum wird in Deutschland schon lange mit Ärzten gedeckt, die in der Regel vorübergehend auf Honorarbasis tätig werden und ihre Beiträge für Altersvorsoge und Krankenversicherung aus eigener Tasche zahlen. Doch diesem Modell hat das Bundessozialgericht einen Riegel vorgeschoben (Az.: B 12 R 11/18 R). Honorarärzte seien in der Regel eng in betriebliche Abläufe eingebunden und weisungsgebunden tätig. Entsprechend müsse ihr Arbeitgeber Beiträge zur Sozialversicherung zahlen. Wenn Krankenhäuser nicht genug Personal finden, weil die Arbeitsbedingungen als unattraktiv empfunden würden, dürften sie ihre Probleme nicht mit Honorarvereinbarungen lösen, urteilten die Kasseler Richter.