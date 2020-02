Meistens jedenfalls. Denn Entgeltfortzahlung kann der Arbeitnehmer nur verlangen, wenn er die Arbeitsunfähigkeit nicht selbst verschuldet hat. Die Rechtsprechung ist an dieser Stelle sehr arbeitnehmerfreundlich: Der Arbeitnehmer hat die Arbeitsunfähigkeit nur dann verschuldet, wenn er in grober Weise und leichtsinnig gegen anerkannte Regeln der Sportart verstößt oder wenn er den Sport in einer Weise ausübt, die seine Kräfte und Fähigkeiten deutlich übersteigt. Beim Skifahren bedeutet das im Klartext: Anfänger gehören nicht auf schwarze Pisten. Und auch geübte Fahrer dürfen sich nicht den Hang hinunterstürzen, wenn sie Beschädigungen an ihrer Ausrüstung bemerkt haben oder betrunken sind.