Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen wird im konkreten Fall nun prüfen müssen, ob sich die psychische Drucksituation und deren Ausnutzung tatsächlich nachweisen lässt. Bedeutender ist aber, dass Arbeitnehmer künftig in den unterschiedlichsten Situationen mit Berufung auf das Bundesarbeitsgericht Verträge in Frage stellen könnten. Das gilt nicht nur bei Aufhebungsverträgen, sondern auch bei Versetzungsvereinbarungen oder Überleitungsverträgen im Zusammenhang mit einem möglichen Betriebsübergang.



Die Verlässlichkeit von Verträgen, also das eherne Prinzip „pacta sunt servanda“, wird durch das angekündigte allgemeine Fairnessgebot in gravierender Weise ausgehöhlt. Jeder Verhandler weiß, dass „Fairness“ stets eine Frage der Perspektive und keiner objektiven Messbarkeit zugänglich ist. Zu hoffen bleibt, dass die finale Urteilsbegründung hier noch etwas Klarheit schafft.