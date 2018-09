Drogentests

In den USA üblich. Aber Unternehmenslenker in Deutschland dürfen Drogentests nicht generell anordnen. Was sie dürfen: Neueinstellungen von einem negativen Drogenscreening abhängig machen – falls der Kandidat zustimmt. Thyssenkrupp beispielsweise lässt nur saubere Mitarbeiter an Hochöfen arbeiten.

Bild: imago