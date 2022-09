Rente und Gehalt gleichzeitig kassieren Tausende Euro mehr: Neues Gesetz eröffnet eine lukrative Chance für Frührentner

Ein vom Bundeskabinett beschlossenes Gesetz eröffnet älteren Berufstätigen eine lohnende Chance. Womöglich können sie jetzt ihre Rente schon neben dem Job beantragen und so – auf die ganze Lebensdauer gerechnet – teils Tausende Euro mehr kassieren. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass ihnen bereits ein Anspruch auf eine Frührente zusteht. Das kann eine abschlagspflichtige Frührente mit frühestens 63 Jahren sein („Rente für langjährig Versicherte“) oder auch eine abschlagsfreie Rente („Rente für besonders langjährig Versicherte“). Der Anspruch im Einzelfall hängt von der Anzahl an Versicherungsjahren in der gesetzlichen Rente ab.