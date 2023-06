Rentenbesteuerung Wird die Doppelbesteuerung der Rente bald abgeschafft?

Doppelbesteuerung klingt schlecht – und ist es aus Sicht der Betroffenen auch. Im Einzelfall kann es dabei um deutlich fünfstellige Summen an lebenslang zu viel gezahlter Steuer gehen. Zu dem Problem kommt es durch den Übergang zur nachgelagerten Rentenbesteuerung. Was das ist? Künftig sollen gezahlte Rentenbeiträge zwar komplett steuermindernd berücksichtigt werden, die späteren Rentenauszahlungen aber im Gegenzug komplett steuerpflichtig sein. Der Übergang zu dieser nachgelagerten Besteuerung läuft seit 2005, schrittweise. Damit es dabei nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt, müssen Rentner im Laufe ihres Lebens wenigstens so viel an Rente steuerfrei erhalten, wie sie vorher in der Einzahlungsphase an Rentenbeiträgen nicht steuerlich absetzen konnten.