Pauschal lässt sich hier sagen, dass die Grenze, aber der Steuern fällig sind, bei Neurentnern deutlich niedriger liegt als bei solchen, die schon vor längerer Zeit in Rente gegangen sind. Wer etwa 2018 in Rente geht, muss für den Teil der Rente, der über 1187 Euro pro Monat hinausgeht Steuern zahlen. Wer hingegen schon 2005 in Rente gegangen ist, zahlt ab 1600 Euro (West) beziehungsweise 1500 Euro (Ost) aufwärts Steuern. Wie hoch der steuerpflichtige Anteil jedes einzelnen ist, hängt nämlich davon ab, wann er in Rente gegangen ist. Wer vor 2005 Rentner wurde, muss nur 50 Prozent seiner Altersbezüge versteuern. Bis 2040 wird diese Grenze schrittweise auf 100 Prozent angehoben. Dabei bleibt der Steuerfreibetrag – also der Teil der Rente, der nicht versteuert werden muss – die komplette Rentendauer über konstant, und zwar nicht als Prozentsatz, sondern als Geldsumme.