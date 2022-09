Rüstung 100 Milliarden werden nicht reichen

In dem vor allem auf Großprojekte ausgelegten 100-Milliarden-Paket spielt zwar Cyberabwehr eine Rolle, der laufende Schutz der Infrastruktur aber wird ebenso vernachlässigt wie die dringend nötigen, aber wenig spektakulären Ausgaben der Bundeswehr für Betrieb und Munition. Am Rande wird immerhin über Drohnen diskutiert, die wichtige Einrichtungen über und unter Wasser schützen könnten. Sie müssten so schnell wie möglich zum Einsatz kommen, am besten in einem europaweiten Projekt.