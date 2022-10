Sanktionsdurchsetzungsgesetz II Bund gegen Bargeld

In 15 EU-Staaten gibt es längst Bargeldgrenzen. In Frankreich dürfen inländische Steuerzahler nur Güter und Dienstleistungen bis zum Preis von 1000 Euro bar zahlen, ausländische Besucher dürfen bis zu 10.000 Euro in bar ausgeben. Auch in Italien sind nur Käufe bis 1000 Euro als Bargeldtransaktion erlaubt. In Restaurants müssen Quittungen an die Gäste ausgehändigt und von ihnen aufbewahrt werden. In Griechenland gilt eine Grenze von 500 Euro – nur beim Autokauf ist eine höhere Barzahlung erlaubt. In Spanien liegt die Obergrenze bei 10.000 Euro.