Schönheitsreparaturen Diese Rechte und Pflichten haben Mieter

Damit sind Klauseln in Mietverträgen zu Schönheitsreparaturen jedoch nicht grundsätzlich unmöglich. So können Vermieter abweichend von Musterverträgen individuelle Vereinbarungen abschließen. „Es reicht beispielsweise einen Passus in den Vertrag einzufügen, nachdem die Wohnung bei Auszug weiß gestrichen zu übergeben ist“, sagt Rechtsanwalt Suchomel. Egal wie lange der Mieter in der Wohnung gewesen sei, er sei an diese Klausel gebunden.

Vermieter können die beim Einzug geforderte Kaution zurückhalten, wenn der Mieter Schönheitsreparaturen nicht durchgeführt hat. Ansprüche auf Schadensersatz wegen unterlassener Renovierung kann der Vermieter bis zu sechs Monate nach dem Auszug des Mieters geltend machen. Dies gilt jedoch nicht, wenn er in einem Übergabeprotokoll bestätigt hat, dass die Wohnung in einem einwandfreien Zustand übergeben wurde (Oberlandesgericht München, 21 U 2279/89).