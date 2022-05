Software für die Steuererklärung 2021 Die besten Steuerprogramme und Apps im Praxistest

Auch wer nicht dazu verpflichtet ist, dürfte sich deshalb an die lästige Ausfüllarbeit machen. Millionen Deutsche müssen ohnehin ran: Sie waren 2021 in Kurzarbeit und sind daher zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, sobald sie mehr als 410 Euro an Kurzarbeitergeld im Jahr erhalten haben. Eine Abgabepflicht trifft auch alle, die in speziellen Lohnsteuerklassen vom Ehegattensplitting profitiert haben. Pflichtsteuererklärungen müssen normalerweise bis Ende Juli des Folgejahres beim Finanzamt eintrudeln. Dieses Jahr soll die Frist aber wegen Corona bis Ende September laufen. Unterstützen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein, bleibt bis Ende Juni 2023 Zeit.