Software für die Steuererklärung 2021 Die besten Steuerprogramme und Apps im Praxistest

Besonderes Sparpotenzial bei der Steuererklärung für 2021 ist vor allem bei Fahrten zur Arbeit und beim heimischen Arbeitszimmer drin. Doch auch wenn Millionen Deutsche zu Hause gearbeitet haben, kann längst nicht jeder problemlos alle Ausgaben fürs Homeoffice steuerlich geltend machen. Viele scheitern schon an einer grundlegenden Voraussetzung: Für das Finanzamt zählen nur räumlich abgetrennte Arbeitszimmer. Die Arbeitsecke im Wohnzimmer oder der Laptop am Küchentisch erfüllen hingegen nicht die steuerlichen Anforderungen an ein Arbeitszimmer.