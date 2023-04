Software für die Steuererklärung 2022 Die besten Programme und Apps für Ihre Steuererklärung

Am Ende kann in allen Fällen die Steuererklärung digital eingereicht werden. Der Weg dahin aber unterscheidet sich. Vor allem für komplexere Fälle eignet sich eine klassische Steuersoftware – etwa der Testsieger in dieser Kategorie, Wiso Steuer – meist besser als die Steuer-Apps. Nutzer bekommen in der Software viele Details, selbst für seltene Themen. Smartsteuer, das direkt im Browser aufgerufen wird, deckt aber ebenfalls ein breites Themenspektrum ab. Wer hingegen in eher simplen Fällen einfach schnell fertig werden will, der sollte den Steuerbot ausprobieren. Die Smartphone-App führt im Chatmodus durch die Steuererklärung. Das gelingt erstaunlich gut – und reicht für den Testsieg unter den Apps.