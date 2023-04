Software für die Steuererklärung 2022 Die besten Programme und Apps für Ihre Steuererklärung

Noch deutlich größeres Sparpotenzial bieten oft die Beiträge zur Krankenversicherung, insbesondere in der Privatkrankenversicherung (PKV). Denn privat Versicherte können ihre Beiträge problemlos im Voraus zahlen. Entsprechende Rücklagen vorausgesetzt, bietet sich das steuerlich für bis zu drei Jahre an. Was verrückt klingt, bringt einen oft Tausende Euro großen Vorteil: Denn die hohe Vorauszahlung wird steuerlich sofort bei Zahlung berücksichtigt. Vor allem in Jahren mit hohen Einnahmen drückt das den Steuersatz kräftig.