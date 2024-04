Software für die Steuererklärung Die besten Programme und Apps für Ihre Steuererklärung

Erst rückte wohl die Steuerfahndung an, dann folgte die Insolvenz: Was über das Start-up ExpressSteuer aus Hamburg jüngst in der Presse berichtet wurde, war für die Szene der digitalen Steuerhelfer ein echter Schock. ExpressSteuer hatte Nutzern eine Steuererklärung mit minimalem Aufwand versprochen, gegen Beteiligung an der Steuererstattung. Offiziell sollte dabei ein Profi – Anwalt oder Steuerberater – mit der Steuererklärung beauftragt werden. Tatsächlich wurden die Angaben aber wohl weitgehend automatisiert gemacht, basierend auf sehr groben Auskünften der Nutzer. Als Finanzämter eingetragene Ausgaben hinterfragten, ließen sich diese nicht belegen. Einzelfälle? Daran gibt es Zweifel.