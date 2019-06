Soli-Aus ohne Mehrkosten Selbst der Staat würde vom Ende des Soli profitieren

Weit über 15 Milliarden Euro hat der Bund in die ostdeutsche Hochschullandschaft investiert. Ein Prestigeprojekt ist dabei die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Die Universität wurde 1991 gegründet, um die deutsch-polnischen Beziehungen zu verbessern. Die Ausstattung der Universität ist so modern, dass viele westdeutsche Hochschulen neidisch werden. Bild: dpa