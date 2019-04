Sonst kann es teuer werden So vermeiden Sie die häufigsten Fehler bei der Steuererklärung

Die Regeln, welche Versicherungsbeiträge sich steuerlich auswirken, sind leider komplex. Eine Hausratsversicherung? Zählt nicht. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Kann zählen. Eine Kapital-Lebensversicherung? Eventuell, aber nur bei Abschluss vor 2005. In diesem Geflecht passiert es leicht, dass Versicherte Beiträge nicht angeben, die steuerlich eigentlich doch einen Effekt gehabt hätten. Zur Beruhigung: Oft hat dieser Fehler keine Auswirkungen. Bei Angestellten werden ohnehin maximal 1900 Euro pro Jahr an „sonstiger Vorsorge“ berücksichtigt; bei Selbstständigen wären es 2900 Euro. Häufig wird dieser Betrag schon mit den Krankenversicherungsbeiträgen überschritten. Die zählen dann zwar trotzdem in voller Höhe. Weitere Versicherungsbeiträge fielen dann jedoch meist unter den Tisch.