Sozialabgaben 2024 So hoch sind die Beiträge für Gutverdiener 2024

Die maximal mit Beiträgen belasteten Einkommen in den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung sollen auf Basis der Lohnentwicklung fortgeschrieben werden. Diesem Plan hat Ende November auch der Bundesrat zugestimmt. In der Kranken- und Pflegeversicherung sollen es 5175,00 Euro statt 4987,50 Euro monatlich sein. In der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung soll die Grenze im Westen auf 7550 Euro (von 7300 Euro) und im Osten auf 7450 Euro (von 7100 Euro) steigen. Ebenfalls angehoben werden soll die Versicherungspflichtgrenze der Krankenversicherung, von 66.600 Euro im Jahr auf 69.300 Euro. Wer über dieser Verdienstgrenze liegt, fällt aus der Kranken-Pflichtversicherung und kann sich freiwillig versichern – weiterhin gesetzlich oder auch privat.



