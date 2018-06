Soziales Netzwerk: BGH stellt Zugriffsverbot der Erben auf Facebook-Konto infrage

Der BGH wird den Fall nun in letzter Instanz entscheiden. Der Vorsitzende Richter Ulrich Herrmann sagte in seiner Einführung, entscheidend sei wohl, ob der Zugang zu elektronischen Daten vom Erbrecht erfasst sei. Grundsätzlich gehe laut Gesetz alles an den Erben über, was dem Erblasser gehört habe.