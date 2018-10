Spanien besonders betroffen So schützen Sie sich vor Betrug mit Ferien-Immobilien

Innerhalb von wenigen Tagen nach dem Auffliegen des Betrugs war die Seite, auf der die Familie das Haus gemietet hatte, sol-bookings.com, nicht mehr im Netz. Dadurch hatten sie jenseits des Überweisungsbelegs keinen Beweis mehr in der Hand. Diese Art von Betrügereien sind nicht neu, doch sie nehmen einen anderen Charakter an: „Die meist als Banden organisierten Betrüger treten jetzt auch an Leute heran, die eigentlich genug Bildung und Erfahrung haben müssten, dass sie Summen wie 5000 Euro nicht einfach so überweisen. Zugegebenermaßen sind die Seiten teilweise sehr gut gemacht und basieren auf bekannten Marken“, sagt Wirth.