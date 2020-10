Steuer auf Börsenverluste Bundesrat könnte den „Steuerhammer“ kippen

Das Problem: Bei solchen spekulativen Geschäften sind Verluste nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Ein Gewinn entsteht hier meist nur saldiert, indem eben die Zahl der gewinnbringenden Termingeschäfte überwiegt. Beispiel: Ein Anleger, der mit Termingeschäften insgesamt 90.000 Euro verliert und gleichzeitig 100.000 Euro gewinnt, der müsste bislang nur 10.000 Euro versteuern. In Zukunft dürfte er aber nur noch 10.000 Euro Verlust direkt verrechnen und müsste also auf 90.000 Euro Steuern zahlen. Damit kann sogar Steuer auf vermeintliche Gewinne anfallen, obwohl Anleger in Wirklichkeit saldiert Verluste gemacht haben. Viele spekulative Anlagestrategien, etwa mit sogenannten Contracts for Difference (CFDs) sind dann kaum noch darstellbar.