Steuer auf Kryptowährungen: Finanzamt unsicher, Investoren in Gefahr

Besonders riskant wäre der Fall auch noch, wie Joerg Andres und Michael Huss in ihrem Buch erklären. Denn hinter Kryptowährungen wie dem Bitcoin steckt die Blockchain, eine Art riesige Datenbank, die ständig fortgeschrieben wird und in der chronologisch alle Transaktionen aufgezeichnet werden. Jeder Rechner, der an den Buchungen teilnimmt, verfügt über eine Kopie. Diese Kopien können miteinander verglichen werden, was vor Manipulation schützen soll. Damit aber ist die Blockchain auch so etwas wie eine riesige Steuer-CD. Die Informationen aus der Blockchain sind für jeden verfügbar, auch für Finanzbeamten und Steuerfahndung. Selbst wenn diese momentan vielleicht noch keine Expertise im Thema haben, kann sich das in naher Zukunft ändern - spätestens dann drohten Steuerhinterzieher aufzufliegen. Steuerfahnder könnten Online-Börsen auch zur Herausgabe von Daten zwingen. Zuletzt stand in den USA Coinbase unter Druck, Daten herauszurücken. Die Buchautoren empfehlen daher, auf jeden Fall jeden Trade offenzulegen. Auch solche, die nach aktuellem Stand nicht steuerpflichtig sein sollten. Darüber soll dann das Finanzamt urteilen. Nur so können Kryptowährungs-Investoren auf der sicheren Seite sein.