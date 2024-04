Steuerapp im Praxistest Die Steuererklärung einfach schnell machen lassen

Wer minimalen Aufwand haben will, der kann die Steuererklärung fast ohne weitere Angaben erstellen lassen. Mit ein paar Zusatzfragen und ergänzenden Unterlagen, hochgeladen per App als Foto, ergänzt der Berater die Steuererklärung sonst noch. Ohnehin ist der Service aber auf simple Fälle begrenzt, also vor allem Einkünfte von Angestellten, die nicht viel mehr als ihre Fahrtkosten zur Arbeit absetzen wollen. Einkünfte von Selbstständigen, von Vermietern oder auch Auslandseinkünfte werden zum Beispiel nicht unterstützt.