Steuerapps im Praxistest Der Steuerfuchs lebt in einer eigenen Welt

Leider ist der Steuerfuchs nicht nutzerfreundlich. Wer Erklärungen braucht, muss aus der Datenabfrage heraus in ein spezielles Menü springen. Per Klick auf „Zurück zum Interview“ geht es dann wieder zurück in die Datenabfrage. Das wirkt jedes Mal wie eine große Unterbrechung, die Orientierung leidet darunter. Zumindest Verständnishilfen sollten besser kontextbezogen direkt eingeblendet werden. Wer nur verstehen will, was er gerade eintragen soll, will kein ganzes Erklärungsmenü lesen.