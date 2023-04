Steuerapps im Praxistest Klartax: Diese App ist noch ausbaufähig

Klartax fragt immer wieder stoisch alles ab, zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder Gesundheitskosten, anstatt vorab zu ermitteln, ob sich Angaben steuerlich überhaupt auswirken – was bei diesen Themen oft nicht der Fall ist. Das kostet Zeit. Manchmal fehlt es an Kleinigkeiten: Bei Versicherungsbeiträgen fragt Klartax nur nach dem Betrag, klärt aber nicht auf, ob der Monatsbeitrag oder die Jahressumme gemeint ist. Wer hier nicht die gesamte Jahressumme einträgt, könnte unter Umständen dann zu viel Steuern zahlen. Mit mehr Hintergrundinfos und besserer Nutzerführung wäre Klartax wirklich brauchbar. Die sehr aufgeräumte und ruhige Optik ist schon jetzt ein Pluspunkt. Im Test nervte nur ständig eingeblendete Werbung für einen Osterrabatt.



Klartax will Steuerberatern als Datev-Kunden keine Konkurrenz machen. Ganz am Ende fragt der Service Nutzer, ob sie bereits von einem Steuerberater unterstützt werden. Wird dies bejaht, ist keine Abgabe der Steuererklärung über Klartax möglich.